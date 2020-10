Nicola Di Bari ricoverato al San Raffaele: “Ha temuto per la sua vita, ma ora è fuori pericolo” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo Nicola Di Bari ricoverato al San Raffaele: “Ha temuto per la sua vita, ma ora è fuori pericolo” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articoloDial San: “Haper la sua, ma ora èpericolo” MeteoWeb.

Agenzia_Ansa : Paura per il cantante Nicola Di Bari, è in rianimazione dopo l'intervento alle coronarie. Ricoverato a Milano.… - immediatonet : Ansia per Nicola Di Bari, il cantante di Zapponeta in rianimazione al San Raffaele di Milano dopo un’operazione all… - storie_italiane : “ @nicola_di_bari è sotto controllo. Fra pochissimo giorni potrà tornare a casa. Ieri mi aveva chiamato disperato”… - edserenellini : Nicola Di Bari in rianimazione dopo operazione al cuore - SaCe86 : Nicola Di Bari in rianimazione dopo una operazione al cuore -