Nicola Di Bari è fuori pericolo. Era in fin di vita al San Raffaele dopo un intervento al cuore (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E' fuori pericolo. Migliorano le condizioni di salute di Nicola Di Bari, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato sottoposto a un delicato intervento al cuore che ha fatto temere per la sua vita. Il manager dell'artista Franco Mariello ha spiegato che "adesso la situazione è stazionaria. Può succedere di tutto ma sembra che si stia ristabilendo. Grazie a Dio la cosa pare che sia rientrata. Ora sta facendo ulteriori visite e accertamenti". Migliorano le condizioni di Nicola Di Bari "All'inizio – continua il manager – è andato tutto bene, poi ci sono state delle complicazioni e Nicola Di ...

