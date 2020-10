Nemmeno la didattica a distanza! Ecco cosa sta succedendo nelle scuole romane (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Anche la soluzione che doveva essere considerata in assoluto come l’opzione più remota, l’ultima spiaggia, fallisce. A Roma la cosiddetta dad, didattica a distanza, per ben 42mila studenti è cosa ardua. “Il 14% degli istituti dichiara di non avere a disposizione computer”, riferisce affaritaliani.it. Non solo la mancanza dell’apparecchiatura tecnologica, ma a rendere difficili, se non impossibili, le lezioni ai tempi delle restrizioni da Covid (e del governo Conte), è anche la connessione lentissima a internet presente nelle strutture scolastiche. Insomma nel territorio capitolino, mancano i due elementi indispensabili per riuscire a mantenere la possibilità a studenti e docenti di portare avanti i programmi anche con le scuole chiuse. I dati ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Anche la soluzione che doveva essere considerata in assoluto come l’opzione più remota, l’ultima spiaggia, fallisce. A Roma la cosiddetta dad,a distanza, per ben 42mila studenti èardua. “Il 14% degli istituti dichiara di non avere a disposizione computer”, riferisce affaritaliani.it. Non solo la mancanza dell’apparecchiatura tecnologica, ma a rendere difficili, se non impossibili, le lezioni ai tempi delle restrizioni da Covid (e del governo Conte), è anche la connessione lentissima a internet presentestrutture scolastiche. Insomma nel territorio capitolino, mancano i due elementi indispensabili per riuscire a mantenere la possibilità a studenti e docenti di portare avanti i programmi anche con lechiuse. I dati ...

Torna la didattica a distanza e tornano i vecchi problemi ... "Con tutto questo spazio a disposizione, non incontro nemmeno un ragazzo", sorride amaro il dirigente. Le scuole si stanno adeguando a ...

e nemmeno per quella fisica, anche se ne avrei motivo. Sono preoccupata perché i miei alunni mi credono una brava persona e invece mi sa che sono fuori legge: ammetto di aver finto di non sapere che ...

