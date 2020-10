Nel governo nessuno paga gli errori e la rabbia sociale dilaga nel Paese (Di mercoledì 28 ottobre 2020) di Gianluigi Paragone. Nella risposta di Giuseppe Conte al maestro Riccardo Muti c’è tutta la inconsistenza del premier: linguaggio freddo, burocratico, supponente, vuoto. Un parlare tecnico e apatico contro una richiesta “calda”, culturale e sociale. Quel “comune destino di finitudine dell’essere umano” diventa il biglietto da visita perfetto di un premier che sembra un manichino dei grandi magazzini. Dentro un capo ben impomatato il nulla.Un nulla che ora diventa una colpa: nessuna chiacchiera e nessuna promessa tiene più in una Italia martoriata dal virus e dalla incapacità di chi ha congelato i cittadini e le attività con la promessa che aveva tutto sotto controllo, che tutti ci guardavano con ammirazione, che gli altri governi ci chiedevano i protocolli. Bugie: l’abbuffata di dpcm, di ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) di Gianluigi Paragone. Nella risposta di Giuseppe Conte al maestro Riccardo Muti c’è tutta la inconsistenza del premier: linguaggio freddo, burocratico, supponente, vuoto. Un parlare tecnico e apatico contro una richiesta “calda”, culturale e. Quel “comune destino di finitudine dell’essere umano” diventa il biglietto da visita perfetto di un premier che sembra un manichino dei grandi magazzini. Dentro un capo ben impomatato il nulla.Un nulla che ora diventa una colpa: nessuna chiacchiera e nessuna promessa tiene più in una Italia martoriata dal virus e dalla incapacità di chi ha congelato i cittadini e le attività con la promessa che aveva tutto sotto controllo, che tutti ci guardavano con ammirazione, che gli altri governi ci chiedevano i protocolli. Bugie: l’abbuffata di dpcm, di ...

matteosalvinimi : Questo governo è confuso e diviso, brancola nel buio dopo mesi in cui Conte si vantava di essere il piú bravo del m… - ItaliaViva : .@Ettore_Rosato : 'Qualcosa nel governo non va. Sanità e trasporti, perso tempo' - Antonio_Tajani : La disperazione dei titolari di questa pizzeria ad #Avellino la sento nel mio cuore. Ci stiamo battendo per sostene… - L_Morassi : RT @andr900: Se mi chiedesse delle limitazioni la Merkel, sarebbe diverso, perché avrei la certezza che nel frattempo lei farebbe tutto il… - fmazzoni7 : RT @andr900: Se mi chiedesse delle limitazioni la Merkel, sarebbe diverso, perché avrei la certezza che nel frattempo lei farebbe tutto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel governo Conte sabotato nel governo. Ma il Colle allontana la crisi Il Messaggero Coronavirus, impennata di contagi in Svizzera: governo ordina chiusura di bar e ristoranti alle 23

La prima ondata della pandemia non era stata aggressiva. Ma dai quasi zero casi all’inizio di giugno, il numero dei contagi in Svizzera è aumentato lentamente ma costantemente prima di esplodere ad ot ...

Covid, Svizzera oltre gli 8mila casi: 4 regioni italiane rimosse dalla black list, bar e ristoranti chiusi alle 23

Sono 8.616 i nuovi casi di Covid in Svizzera, un'impennata del 44,8% rispetto a 24 ore fa. Pertanto il governo elvetico ha rimosso Campania, Liguria, Sardegna e Veneto dalla sua ...

La prima ondata della pandemia non era stata aggressiva. Ma dai quasi zero casi all’inizio di giugno, il numero dei contagi in Svizzera è aumentato lentamente ma costantemente prima di esplodere ad ot ...Sono 8.616 i nuovi casi di Covid in Svizzera, un'impennata del 44,8% rispetto a 24 ore fa. Pertanto il governo elvetico ha rimosso Campania, Liguria, Sardegna e Veneto dalla sua ...