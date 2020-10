Negozio Gucci distrutto a Torino. Il gestore: "Danno grave. Ogni vetrina costa 10mila euro" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Negozio Gucci di via Roma, a Torino, è stato devastato nella notte di guerriglia partita da una delle due proteste contro il coprifuoco e il dpcm. Roberto N., uno dei gestori della struttura, al Corriere della Sera, si è sfogato parlando di un “Danno enorme”.“Non abbiamo mai visto una cosa del genere. Di certo il Danno è ingente e ancora da quantificare, ma ci hanno bloccato l’intero Negozio”.Ogni vetrina costa sui 10.000 euro: a questa perdita si aggiunge quella della merce rubata, anche se in parte recuperata dalla polizia. La rabbia di Roberto, come quella di tanti commercianti che si sono visti distruggere ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ildi via Roma, a, &e; stato devastato nella notte di guerriglia partita da una delle due proteste contro il coprifuoco e il dpcm. Roberto N., uno dei gestori della struttura, al Corriere della Sera, si &e; sfogato parlando di un “enorme”.“Non abbiamo mai visto una cosa del genere. Di certo il&e; ingente e ancora da quantificare, ma ci hanno bloccato l’intero”.sui 10.000: a questa perdita si aggiunge quella della merce rubata, anche se in parte recuperata dalla polizia. La rabbia di Roberto, come quella di tanti commercianti che si sono visti distruggere ...

