Negli studi medici vaccini finiti. Livia Azzariti lancia l'allarme

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)sono già. L'lo, conduttrice tv ma anche medico di famiglia a Roma. Intervistata dal Corriere della Sera, lanon nasconde le attuali difficoltà: "Ne abbiamo avuto una prima tranche ma adesso li abbiamo esauriti e stiamo aspettando i rifornimenti".non nasconde che glideidi famiglia non sono il luogo ideale per la somministrazione dei. "Bisognerebbe andare in una Asl - prosegue lasul Corriere della Sera - dove vi possono essere dei locali più adeguati, oppure in ...