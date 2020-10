Nedved: “Ronaldo? So cosa sta provando, ma non voglio parlarne. Pensiamo alla Champions” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A pochi minuti dalla sfida contro il Barcellona, il vicepresidente Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del numero due della Juve che non si sofferma molto sull’uscita di Cristiano Ronaldo del pomeriggio: “Adesso stiamo aspettando una partita così bella di Champions League e non voglio entrare in altri discorsi. So cosa sta provando e vorrebbe spaccare il mondo, non saltare partite così. Mi fermo qua. Delle difficoltà erano facilmente prevedibili perché abbiamo cambiato tanto, dalla rosa all’allenatore. In campionato s’è visto che abbiamo trovato delle difficoltà, in Champions League siamo partiti bene. Siamo partiti senza pre-campionato, senza poter provare la squadra ma stiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A pochi minuti dsfida contro il Barcellona, il vicepresidenteha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del numero due della Juve che non si sofferma molto sull’uscita di Cristiano Ronaldo del pomeriggio: “Adesso stiamo aspettando una partita così bella di Champions League e nonentrare in altri discorsi. Sostae vorrebbe spaccare il mondo, non saltare partite così. Mi fermo qua. Delle difficoltà erano facilmente prevedibili perché abbiamo cambiato tanto, drosa all’allenatore. In campionato s’è visto che abbiamo trovato delle difficoltà, in Champions League siamo partiti bene. Siamo partiti senza pre-campionato, senza poter provare la squadra ma stiamo ...

GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Juve, #Nedved: '#Ronaldo vorrebbe spaccare il mondo. I tanti giovani in campo? Troveremo delle difficoltà...' - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Nedved: «La frase sui tamponi? Non voglio entrare nel discorso fatto, sentendolo so cosa sta provando, so le difficoltà… - calciomercatoit : ??? #Nedved prima di #JuveBarca: 'Le difficoltà erano prevedibili. #CristianoRonaldo vorrebbe spaccare il mondo' - HCE__ : RT @CalcioFinanza: Nedved: «La frase sui tamponi? Non voglio entrare nel discorso fatto, sentendolo so cosa sta provando, so le difficoltà… - CalcioFinanza : Nedved: «La frase sui tamponi? Non voglio entrare nel discorso fatto, sentendolo so cosa sta provando, so le diffic… -