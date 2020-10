Nba, Van Gundy presenta i suoi Pelicans (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

A New Orleans hanno deciso di affidare la panchina a Stan Van Gundy - che a 61 anni torna ad allenare in NBA dopo le esperienze in passato a Miami, Orlando e Detroit. I Pelicans, dopo l ...

Nba, Jrue Holiday è il tesoro di New Orleans: Denver guida le pretendenti, ma i Bucks...

Jrue ai Pelicans ha messo radici, ma è anche l’asset migliore a disposizione di David Griffin per rafforza la squadra. Sulle tracce del 30enne ci sono tante big ...

