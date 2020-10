Nba, Jazz venduti dopo 35 anni: da Stockton a Mitchell, quante stelle (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Nba Jazz Nba, i I Jazz cambiano padrone dopo 35 anni: da Stockton e Malone a Mitchell, quante stelle La Gazzetta dello Sport NBA, Utah Jazz venduti per 1.66 miliardi di dollari a Ryan Smith, fondatore di Qualtrics

Dopo 35 anni di proprietà, la famiglia Miller ha deciso di cedere gli Utah Jazz. La notizia riportata da ESPN era nell’aria da qualche tempo, specie dopo la scomparsa del capo-famiglia Larry e conside ...

Gli Utah Jazz verso la cessione a Ryan Smith di Qualtrics

Dopo 35 anni di gestione, la famiglia Miller cederà gli Utah Jazz per un totale di circa 1.6 miliardi di dollari. L'acquirente è un gruppo guidato da Ryan Smith, fondatore dell'azienda di software ...

Dopo 35 anni di proprietà, la famiglia Miller ha deciso di cedere gli Utah Jazz. La notizia riportata da ESPN era nell'aria da qualche tempo, specie dopo la scomparsa del capo-famiglia Larry e conside ...