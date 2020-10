Nasce ‘Moleste’, oltre 80 professioniste del fumetto unite per la parità di genere (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Sono fumettiste, sceneggiatrici, disegnatrici, coloriste, letteriste, soggettiste, giornaliste, traduttrici, ghost writer le oltre 80 firmatarie del Manifesto di ‘Moleste‘, il collettivo per la parità di genere nel mondo del fumetto nato con l’intento di veder riconosciuto l’impegno profuso nel settore da tantissime professioniste, ma anche per chiedere rispetto negli ambienti di formazione. Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Sono fumettiste, sceneggiatrici, disegnatrici, coloriste, letteriste, soggettiste, giornaliste, traduttrici, ghost writer le oltre 80 firmatarie del Manifesto di ‘Moleste‘, il collettivo per la parità di genere nel mondo del fumetto nato con l’intento di veder riconosciuto l’impegno profuso nel settore da tantissime professioniste, ma anche per chiedere rispetto negli ambienti di formazione.

