Narcos | Messico 3 ufficialmente rinnovata da Netflix | tra grosse perdite e graditi ritorni video

Con notevole ritardo rispetto all'uscita della seconda stagione avvenuta lo scorso inverno, arriva la conferma ufficiale che Narcos: Messico 3 ci sarà: la serie nata come spin-off e prequel della saga Narcos è stata rinnovata da Netflix e avrà un terzo capitolo dedicato al boss Amado Carrillo Fuentes, su cui ha già puntato il faro il finale della seconda stagione. Dopo aver raccontato nelle prime due stagioni l'impero criminale costruito dall'ex poliziotto Felix Gallardo, fondatore del potente e sanguinario cartello di Guadalajara, Narcos: Messico 3 si concentrerà sull'ascesa del capo del cartello di Juarez, conosciuto anche come il Signore dei Cieli, tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio ...

