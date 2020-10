Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri mattina (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Buone notizie in casa Napoli: i tamponi effettuari ieri mattina hanno dato esito negativo. Nessun contagiato tra gli azzurri Buone notizie per il Napoli. E’ arrivato in mattinata l’esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri: nessun contagiato in casa Napoli, tamponi tutti negativi. Squadra al completo dunque per mister Rino Gattuso in vista della complicata trasferta di Europa League contro la Real Sociedad. Sarà fondamentale una vittoria per agevolare il passaggiod del turno, dopo la sconfitta al San Paolo contro l’AZ. 📌 tutti negativi al Covid-19 i tamponi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Buone notizie in casa: ieffettuarihanno dato esito negativo. Nessun contagiato tra gli azzurri Buone notizie per il. E’ arrivato inta l’esito deinella giornata di: nessun contagiato in casa. Squadra al completo dunque per mister Rino Gattuso in vista della complicata trasferta di Europa League contro la Real Sociedad. Sarà fondamentale una vittoria per agevolare il passaggiod del turno, dopo la sconfitta al San Paolo contro l’AZ. 📌al Covid-19 i...

lauraboldrini : Le immagini di violenza a #Napoli fanno male. A Forza Nuova e tutti gli impresari del malessere sociale dico: ver… - Giorgiolaporta : Mentre su #Twitter si parla di #GFVIP, #propagandalive e #talequaleshow, a #Napoli la gente scende in strada e affr… - ladyonorato : Quello che sta accadendo a Napoli spero che serva a far capire a tutti i governatori cosa si provoca continuando a… - Chiara23609903 : RT @FLOWERLOUIS28: ??ragazzi, sabato sera é scomparsa questa ragazza. Se siete di Napoli, per favore, aiutate i genitori/amici e tutti quel… - apetrazzuolo : LA NOTA - SSC Napoli: 'Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri ai componenti del gruppo squadra' -