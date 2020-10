Napoli, sei nuovi positivi al Covid-19 nel gruppo Primavera (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Napoli, attraverso una nota, ha reso noto che sono state riscontrate sei nuovi positivi nel gruppo della Primavera. Questa la nota del club azzurro: “Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti.” Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti. — ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il, attraverso una nota, ha reso noto che sono state riscontrate seineldella. Questa la nota del club azzurro: “Il, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad unatà precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato latà al-19 di altri 6 soggetti.” Il, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad unatà precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato latà al-19 di altri 6 soggetti. — ...

fabiano8marzo : @PhCataldo @fanpage Sei tifoso del Napoli cioè quelli che hanno tra i capi tifoseria un camorrista pentito tipo Ge… - oprofondo : ste cose a napoli succedono tranquillamente tutti i giorni ma non vedo tutta sta gente indignarsi rt se sei indin… - ilnapolionline : SSCN - Sono sei le nuove positività del Napoli Primavera - - napolista : #Napoli #Primavera, sei calciatori positivi La squadra, in quarantena domiciliare da 11 giorni per una positività r… - ila_napoli_ : @sunflowerxjun Per avere fiducia nel venditore, magari ti fai vedere chi sei spieghi cosa vendi ecc. Insomma stabil… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sei Napoli, sei nuovi positivi al Covid-19 nel gruppo Primavera alfredopedulla.com Scontri Roma, 16 denunciati, anche minorenni: la metà è di Forza Nuova e ultrà giallorossi

Sedici denunciati per gli scontri di ieri sera nel centro di Roma, quando un centinaio di violenti hanno fatto degenerare la manifestazione pacifica delle categorie colpite dalle misure ...

Focolaio nella squadra Primavera del Napoli: 7 calciatori contagiati

“Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positivita’ precedentemente riscontrata, si e’ sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positivita’ al Covid-19 di ...

Sedici denunciati per gli scontri di ieri sera nel centro di Roma, quando un centinaio di violenti hanno fatto degenerare la manifestazione pacifica delle categorie colpite dalle misure ...“Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positivita’ precedentemente riscontrata, si e’ sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positivita’ al Covid-19 di ...