Napoli, sei calciatori della Primavera positivi al Coronavirus (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Napoli ha comunicato in via ufficiale il riscontro di sei nuovi giocatori positivi al Coronavirus all’interno della Primavera Continua l’incubo Coronavirus all’interno del panorama calcistico. Questa volta tocca alla Primavera del Napoli che, attraverso un comunicato ufficiale, ha informato circa la positività di sei giocatori. «Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilha comunicato in via ufficiale il riscontro di sei nuovi giocatorialall’internoContinua l’incuboall’interno del panorama calcistico. Questa volta tocca alladelche, attraverso un comunicato ufficiale, ha informato circa latà di sei giocatori. «Il gruppo, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad unatà precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato latà al Covid-19 di altri 6 soggetti». Leggi su Calcionews24.com

MondoPrimavera : Continuano i casi di positività al #Coronavirus in casa #Napoli? - Umberto11527207 : @PBerizzi @repubblica Ah merda perché non scrivi quelli che hanno arrestato a Milano, Torino, Napoli? Africani, ana… - clikservernet : Napoli, sei nuovi positivi al Covid-19 nel gruppo Primavera - Noovyis : (Napoli, sei nuovi positivi al Covid-19 nel gruppo Primavera) Playhitmusic - - PDUmorista : Secondo Walter Ricciardi a Napoli puoi prendere il Covid al Bar. E ringrazia che sei andato in quello che hanno san… -