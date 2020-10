Napoli, rifinitura mattutina verso la Real Sociedad: seduta tattica (Di mercoledì 28 ottobre 2020) seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro la Real Sociedad per la seconda giornata di Europa League in programma in Spagna domani alle ore 21:00. La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente la rosa si è divisa in 3 gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in torello, seduta tattica ed esercitazioni di passaggi. Chiusura con partitina a campo ridotto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020)per ilal centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro laper la seconda giornata di Europa League in programma in Spagna domani alle ore 21:00. La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente la rosa si è divisa in 3 gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in torello,ed esercitazioni di passaggi. Chiusura con partitina a campo ridotto. L'articolo ilsta.

