Napoli, operai Whirlpool bloccano autostrada: manichino impiccato (VIDEO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La protesta degli operai della fabbrica di Napoli est monta ormai da mesi. La chiusura è prevista per il prossimo 31 ottobre e si chiede l’intervento del Presidente del Consiglio. operai Whirlpool (Leggo)La protesta non si ferma ed abbraccia sempre più settori del paese. A Napoli, gli operai della Whirlpool, da mesi impegnati a difendere la propria sopravvivenza contro una chiusura imposta, attesa per il prossimo 31 ottobre, sono scesi in strada per manifestare tutta la loro rabbia contro l’immobilismo delle istituzioni rispetto ad una problematica che da mesi affligge il proprio destino. Un tratto autostradale a ridosso dello stabilimento è stato bloccato, e su uno dei cavalcavia adiacenti è ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La protesta deglidella fabbrica diest monta ormai da mesi. La chiusura è prevista per il prossimo 31 ottobre e si chiede l’intervento del Presidente del Consiglio.(Leggo)La protesta non si ferma ed abbraccia sempre più settori del paese. A, glidella, da mesi impegnati a difendere la propria sopravvivenza contro una chiusura imposta, attesa per il prossimo 31 ottobre, sono scesi in strada per manifestare tutta la loro rabbia contro l’immobilismo delle istituzioni rispetto ad una problematica che da mesi affligge il proprio destino. Un trattole a ridosso dello stabilimento è stato bloccato, e su uno dei cavalcavia adiacenti è ...

Agenzia_Ansa : I lavoratori della #Whirlpool, che hanno bloccato questa mattina l'autostrada per protesta contro l'annunciata chiu… - repubblica : Napoli, protesta per la vertenza Whirlpool: gli operai bloccano l'autostrada - repubblica : Protesta degli operai Whirlpool: bloccata l'autostrada Napoli-Roma La diretta - Enki2270 : RT @andreasso1951: Whirlpool: operai lasciano autostrada, si spostano in città - Campania - - antony220970 : RT @OttobreInfo: Operai #Whirlpool bloccano l'autostrada a Napoli -