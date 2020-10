Napoli, la Coppa Italia celebrata in un francobollo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La vittoria della Coppa Italia resterà impressa su un francobollo speciale che sarà emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. La notizia era stata già annunciata lo scorso giugno. Adesso è ufficiale. Il Corriere dello Sport scrive che ne sono stati prodotti 500mila pezzi da filatelia, dal costo di 1 euro e 10 centesimi l’uno. I francobolli sono stati stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Raffigurano il logo e la silhouette di un giocatore del Napoli, una coccarda tricolore e la Coppa Italia. Per l’annullo, è disponibile lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La vittoria dellaresterà impressa su unspeciale che sarà emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. La notizia era stata già annunciata lo scorso giugno. Adesso è ufficiale. Il Corriere dello Sport scrive che ne sono stati prodotti 500mila pezzi da filatelia, dal costo di 1 euro e 10 centesimi l’uno. I francobolli sono stati stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Raffigurano il logo e la silhouette di un giocatore del, una coccarda tricolore e la. Per l’annullo, è disponibile lo sportello filatelico dell’ufficio postale di. L'articolo ilsta.

sscnapoli : ?? | Un francobollo da collezione celebra la SSC Napoli per la vittoria della Coppa Italia ??… - periodicodaily : Napoli: ecco il francobollo per la Coppa Italia - napolista : #Napoli, la #CoppaItalia celebrata in un #francobollo 500mila pezzi dal costo di 1 euro e 10 centesimi l’uno. Raffi… - sowmyasofia : Napoli: ecco il francobollo per la Coppa Italia - napolista : CorSport: #CoppaItalia, #DeLaurentiis regala al #Napoli orologi da 7mila euro e medaglie Una premiazione in famigli… -