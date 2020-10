Musumeci sfida Conte: “In Sicilia chiusura ristoranti alle 22 o alle 23” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Palermo, 28 ott – Nello Musumeci sfida il governo e annuncia di voler posticipare il coprifuoco imposto con l’ultimo Dpcm. “Noi riteniamo di spostare l’orario di chiusura di bar e ristoranti alle 22 o alle 23“, dice ai microfoni di TgCom24 il presidente della Regione Sicilia, con un disegno di legge che sarà adottato “nelle prossime ore”. Musumeci chiarisce però che “quando il governo centrale dirà che bisognerà chiudere per 24 ore, noi allora non fiateremo”. “Che senso ha impedire – obietta il presidente della Regione – di condurre una vita quasi normale fino a quando non arriverà, se arriverà, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Palermo, 28 ott – Nelloil governo e annuncia di voler posticipare il coprifuoco imposto con l’ultimo Dpcm. “Noi riteniamo di spostare l’orario didi bar e22 o23“, dice ai microfoni di TgCom24 il presidente della Regione, con un disegno di legge che sarà adottato “nelle prossime ore”.chiarisce però che “quando il governo centrale dirà che bisognerà chiudere per 24 ore, noi allora non fiateremo”. “Che senso ha impedire – obietta il presidente della Regione – di condurre una vita quasi normale fino a quando non arriverà, se arriverà, il ...

Stefano85626727 : RT @IlPrimatoN: Il governatore Musumeci annuncia un decreto legge per posticipare il coprifuoco alle 18 imposto dall'ultimo Dpcm https://t… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Il governatore Musumeci annuncia un decreto legge per posticipare il coprifuoco alle 18 imposto dall'ultimo Dpcm https://t… - SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: Il governatore Musumeci annuncia un decreto legge per posticipare il coprifuoco alle 18 imposto dall'ultimo Dpcm https://t… - IlPrimatoN : Il governatore Musumeci annuncia un decreto legge per posticipare il coprifuoco alle 18 imposto dall'ultimo Dpcm -