Mostrare la cellulite senza timore è la risposta al body shaming. La lezione di Lindsey Vonn

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Con quel suo corpo scattante e muscoloso Lindsey Vonn, 36 anni, ha vinto di tutto: un oro olimpico, due ori iridati, quattro Coppe del Mondo generali e sedici di specialità. Eppure non è bastato per salvarsi dal ciclone del body shaming. La campionessa di sci è stata violentemente attaccata dagli haters per la sua cellulite dopo la pubblicazione di alcuni scatti che la ritraevano in bikini mentre si trovava in vacanza per festeggiare il suo compleanno.