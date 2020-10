Morto Pino Scaccia, lo storico inviato del Tg1 era ricoverato per coronavirus: aveva 74 anni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Morto Pino Scaccia, lo storico inviato del Tg1 era ricoverato per coronavirus . Romano, aveva 74 anni. Era in ospedale al San Camillo e si è aggravato a seguito delle complicazione dovute all'... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 ottobre 2020), lodel Tg1 eraper. Romano,74. Era in ospedale al San Camillo e si è aggravato a seguito delle complicazione dovute all'...

