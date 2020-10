Morto di Covid il giornalista Pino Scaccia, inviato di guerra e in trincea contro mafia e Br (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E’ Morto per le conseguenze del Coronavirus all’età di 74 anni il giornalista Pino Scaccia, grande inviato della Rai. “Di sicuro una grande perdita per tutta la professione”, scrive in una nota il direttivo dell’Usigrai, definendo il giornalista “un cronista di razza. Un inviato che ha dato lustro al Tg1, alla Rai, interpretando nella professione i valori del Servizio Pubblico”, e aggiungendo: “A nome delle giornaliste e dei giornalisti della Rai un abbraccio a tutta la famiglia e a chi gli ha voluto bene”. Il nome di Scaccia, ricorda l’Usigrai, è legato a tutti i principali eventi internazionali degli ultimi 40 anni: ha seguito come ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) E’per le conseguenze del Coronavirus all’età di 74 anni il, grandedella Rai. “Di sicuro una grande perdita per tutta la professione”, scrive in una nota il direttivo dell’Usigrai, definendo il“un cronista di razza. Unche ha dato lustro al Tg1, alla Rai, interpretando nella professione i valori del Servizio Pubblico”, e aggiungendo: “A nome delle giornaliste e dei giornalisti della Rai un abbraccio a tutta la famiglia e a chi gli ha voluto bene”. Il nome di, ricorda l’Usigrai, è legato a tutti i principali eventi internazionali degli ultimi 40 anni: ha seguito come ...

Nelle ultime ore è venuto a mancare uno storico reporter della Rai. Pino Scaccia aveva 74 anni ed è morto in seguito a complicazioni dovute al Covid-19. Pino Scaccia (Fonte screen-shot) Nelle ultime ...

