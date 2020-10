“Moonfall” | Roland Emmerich comincia le riprese del nuovo kolossal

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Al via le– Photo Credits: CineblogEra stato annunciato a Cannes nel 2019 con il suo enorme budget di 150 milioni di dollari. E sono ora iniziate a Montréal ledi Moonfall,disaster movie firmato. E l’attesa è alta. D’altronde, è stato il regista tedesco a regalarci alcuni dei film catastrofici più sorprendenti, e costosi, degli ultimi anni. Basti pensare a Independence Day, The Day After Tomorrow e 2012. Anche in questo caso, in un non lontano futuro, la sua fantascienza ci regalerà la storia di un piccolo gruppo di personaggi investiti della missione di salvare la Terra. La Luna ha infatti deviato la sua orbita, ed è pronta a impattarsi con il pianeta. Come in Independence Day, il ...