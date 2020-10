Moleste nasce per combattere i comportamenti abusanti nel mondo del fumetto. (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dal desiderio attivo e progettuale di un gruppo di autrici del fumetto italiane nasce Moleste, collettivo femminista e spazio di mutuo ascolto. Fumettiste, sceneggiatrici, disegnatrici, coloriste, letteriste, soggettiste, giornaliste, traduttrici, ghost writer. Lavorano o vorrebbero lavorare nel mondo del fumetto. Persone con obiettivi e ambizioni, vogliono che il loro impegno e quello delle colleghe siano riconosciuti. O semplicemente vogliono imparare in un ambiente che li rispetti come potenziali professioniste. Semplicemente come scrivono sul sito ufficiale Vogliamo essere giudicate come artiste, non come donne.Non siamo obbligate ad accettare un invito a cena per parlare del nostro lavoro.Non siamo tenute ad andare a casa di nessuno per mostrare il nostro portfolio. Non ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dal desiderio attivo e progettuale di un gruppo di autrici delitaliane, collettivo femminista e spazio di mutuo ascolto. Fumettiste, sceneggiatrici, disegnatrici, coloriste, letteriste, soggettiste, giornaliste, traduttrici, ghost writer. Lavorano o vorrebbero lavorare neldel. Persone con obiettivi e ambizioni, vogliono che il loro impegno e quello delle colleghe siano riconosciuti. O semplicemente vogliono imparare in un ambiente che li rispetti come potenziali professioniste. Semplicemente come scrivono sul sito ufficiale Vogliamo essere giudicate come artiste, non come donne.Non siamo obbligate ad accettare un invito a cena per parlare del nostro lavoro.Non siamo tenute ad andare a casa di nessuno per mostrare il nostro portfolio. Non ...

