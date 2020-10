MLB, i Los Angeles Dodgers vincono il campionato dopo 32 anni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) LOS Angeles - dopo 32 anni di assenza la Mlb torna a Los Angeles. I Dodgers , club della città della California, sono riusciti a conquistare le World Series, la fase finale del campionato ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) LOS32di assenza la Mlb torna a Los. I, club della città della California, sono riusciti a conquistare le World Series, la fase finale del...

sportli26181512 : Baseball, MLB: i Los Angeles Dodgers vincono le World Series. Tampa Bay Rays ko: I Los Angeles Dodgers hanno vinto… - sportli26181512 : MLB, anche i Lakers esultano per la vittoria dei Dodgers alle World Series: Dopo il titolo NBA, la città di Los Ang… - anna_annie12 : I Los Angeles Dodgers hanno vinto le World Series del baseball per la prima volta dal 1988 - Il Post - GrandeSlam : L’attesa è finalmente terminata: dopo 32 anni dall’ultima volta, i Los Angeles #Dodgers hanno vinto le #WorldSeries… - GrandeSlam : Tra poche ore si gioca gara6 delle #WorldSeries. I Los Angeles #Dodgers hanno il match point per la vittoria del ti… -