“Misure necessarie: siamo nello scenario di tipo 3, in un quadro europeo allarmante” spiega Conte (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stamane alla Camera ha avuto luogo il question time, con l’intervento del presidente del Consiglio, chiamato a riferire delle recenti misure restrittive. “Le restrizioni anti-Covid che anche altri Paesi hanno adottato – ha affermato il premier Conte – rispondono a una precisa strategia del governo volta a gestire la pandemia senza rimanere sopraffatti” inoltre, ha proseguito, “Il quadro europeo della pandemia è allarmante. Molti Paesi presentano un notevole incremento dei positivi e anche Francia e Germania annunciano misure restrittive. L’esperienza ci insegna che preservando la salute pubblica proteggiamo meglio il tessuto economico e produttivo del Paese“. Dunque, tornando a ‘noi’, ha ribadito ancora una volta che “L’obiettivo è scongiurare un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stamane alla Camera ha avuto luogo il question time, con l’intervento del presidente del Consiglio, chiamato a riferire delle recenti misure restrittive. “Le restrizioni anti-Covid che anche altri Paesi hanno adottato – ha affermato il premier– rispondono a una precisa strategia del governo volta a gestire la pandemia senza rimanere sopraffatti” inoltre, ha proseguito, “Ildella pandemia è allarmante. Molti Paesi presentano un notevole incremento dei positivi e anche Francia e Germania annunciano misure restrittive. L’esperienza ci insegna che preservando la salute pubblica proteggiamo meglio il tessuto economico e produttivo del Paese“. Dunque, tornando a ‘noi’, ha ribadito ancora una volta che “L’obiettivo è scongiurare un ...

fattoquotidiano : 'Abbiamo appena varato un Dpcm con misure più restrittive, ma necessarie' [@GiuseppeConteIT] #FattoQuotidiano… - piersileri : La prima urgenza ora è abbassare la curva del contagio. Il #Dpcm va in questo senso e ha varato misure proporzionat… - M5S_Europa : Il #DLRistori rappresenta un aiuto concreto per i settori più penalizzati dalle nuove misure, rese necessarie con l… - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: La curva epidemiologica rischia di sfuggire di mano. #Conte: “Abbiamo adottato misure severe ma necessarie per contener… - mzuppy : RT @jacopo_iacoboni: “La situazione del virus è sotto controllo, abbiamo applicato tutte le misure necessarie” Giuseppe Conte, 21 febbraio… -

