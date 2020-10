Miriam Leone conquista tutti ” Attrice bella e brava” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La bellissima e bravissima Attrice Miriam Leone ha conquistato tutti. Sul social ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Si è fatta conoscere dal pubblico di tutta Italia quando nel 2008 ha vinto la fascia di Miss Italia, poi Miriam Leone è diventata una bravissima Attrice. LEGGI ANCHE—>KARINA CASCELLA CONTRO ELISABETTA … L'articolo Miriam Leone conquista tutti ” Attrice bella e brava” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La bellissima e bravissimahato. Sul social ha pubblicato uno scatto che ha lasciatoa bocca aperta. Si è fatta conoscere dal pubblico di tutta Italia quando nel 2008 ha vinto la fascia di Miss Italia, poiè diventata una bravissima. LEGGI ANCHE—>KARINA CASCELLA CONTRO ELISABETTA … L'articoloe brava” Curiosauro.

_Nuanda_ : La foto dal set di Diabolik di Miriam Leone nei panni di Eva Kant mi ha migliorato l’umore. - Aran_Bonjo : @debyh10 Con la differenza che con Miriam Leone 'se lo vuoi lo spengi', noi col cappellino ce lo vedremo spesso Cal… - mapinlove : Ma perchénella pubblicità dello shampoo #elvive di @lorealitalia hanno doppiato @leone_miriam?? Davvero, non capisco ?? - endymionsheart : @antheope Ti scambiano per Miriam Leone mi sa ahahah - DRepubblicait : Miriam Leone testimonial Elvive per una maggiore sostenibilità -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Leone L'Oréal Elvive torna in tv con lo spot con Miriam Leone. Firma McCann Worldgroup Italia Brand News Miriam Leone la nuova Testimonial L'Oréal Paris

Scienza e Tecnologia - Mentre in questi giorni debutta come protagonista della campagna dedicata alla gamma dei trattamenti haircare Elvive. Dove il messaggio è prendersi cura dei propri capelli ma ...

Miriam Leone testimonial Elvive per una maggiore sostenibilità

Packaging 100% sostenibili: è l'impegno di L'Oréal a cui presta il volto Miriam Leone, presto al cinema nei panni di una bionda... pericolosa ...

Scienza e Tecnologia - Mentre in questi giorni debutta come protagonista della campagna dedicata alla gamma dei trattamenti haircare Elvive. Dove il messaggio è prendersi cura dei propri capelli ma ...Packaging 100% sostenibili: è l'impegno di L'Oréal a cui presta il volto Miriam Leone, presto al cinema nei panni di una bionda... pericolosa ...