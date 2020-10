Mindy Kaling star del film Good in Bed | prodotto per HBO Max

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'attricesarà la protagonista e produttrice delin Bed, un progettoper HBO Max.sarà la protagonista delin Bed, un progettoper HBO Max che sarà tratto dall'omonimo romanzo. L'attrice sarà coinvolta anche come produttrice del progetto tramite la sua casa di produzioneInternational in collaborazione con Jessica Kumai Scott. L'adattamento del libro scritto da Jennifer Weiner, che ha trascorso cinque anni nella classifica dei bestseller del New York Times e ha venduto oltre 11 milioni di copie, sarà firmato da Liz Sarnoff.in Bed racconta la storia di una giornalista ...

L'attrice Mindy Kaling sarà la protagonista e produttrice del film Good in Bed, un progetto prodotto per HBO Max. Mindy Kaling sarà la protagonista del film Good in Bed, un progetto prodotto per HBO M ...