"Mille tamponi al giorno": Asl cerca laboratori privati, gara da 1.8 milioni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L'Asl non ce la fa e si rivolge ai privati. "Considerati l'elevato numero di richieste di tamponi e l'incremento esponenziale dei contagi del nostro territorio, nell'ambito delle azioni finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, vista l'impossibilità attuale di poter smaltire in tempi rapidi la richiesta di circa 2mila tamponi al giorno nei lavoratori aziendali, l'Asl intende effettuare una procedura di gara al fine di individuare laboratori per processare (indicativamente) fino a 1.000 tamponi al giorno per due mesi, finalizzati all'effettuazione delle analisi dei tamponi per test molecolari per la diagnosi di infezioni al virus ...

