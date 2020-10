Milano si conferma pesante con gli altri mercati europei (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Seduta difficile per Piazza Affari e le altre borse europee, che scambiano in netto calo a causa della pandemia che sembra aver avuto il sopravvento nel Continente. I timori di nuovi lockdown generali hanno ispirato un sell-off sui mercati. Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%. Torna a galoppare lo spread, che si posiziona a +140 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,76%. Tra i mercati del Vecchio Continente crolla Francoforte, con una flessione del 3,58%, vendite a piene mani su Londra, che soffre un decremento dell’1,94%, e pessima performance per Parigi, che registra un ribasso del 3,22%. A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso del 3,20%. Al top tra le ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Seduta difficile per Piazza Affari e le altre borse europee, che scambiano in netto calo a causa della pandemia che sembra aver avuto il sopravvento nel Continente. I timori di nuovi lockdown generali hanno ispirato un sell-off sui. Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%. Torna a galoppare lo spread, che si posiziona a +140 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,76%. Tra idel Vecchio Continente crolla Francoforte, con una flessione del 3,58%, vendite a piene mani su Londra, che soffre un decremento dell’1,94%, e pessima performance per Parigi, che registra un ribasso del 3,22%. A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso del 3,20%. Al top tra le ...

Open_gol : ?? Infine, la conferma: +4.126 nuovi casi in #Lombardia, di cui 1.800 solo a Milano. Ora #Salvini nega le pressioni… - MMazzolaio : @1angelica5 @dalsenfuggito 25/8 'Rispetto alla prima ondata non c'è nulla di paragonabile: c'è un modesto stillici… - rep_milano : Il Dna conferma: il teschio trovato nei boschi di Serle è della piccola Iuschra. La disperazione del padre: 'Ora so… - Engage_Magazine : Tra attività di co-branding e strategia multicanale, per il terzo anno l'innovation studio con sede a Milano porta… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, la Regione conferma chiusure notturne e didattica a distanza. Diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Milano conferma Mercato immobiliare, bene le transazioni commerciali a Milano e Roma idealista.it/news Calcio: Franco Baresi nuovo vicepresidente onorario Milan

MILANO, 28 OTT - Franco Baresi è il nuovo vicepresidente onorario ... oltre al presidente del Collegio sindacale, a conferma dell'autorevolezza della compagine dei piccoli azionisti" ha commentato ...

Aeroporto di Birgi, Albastar primo vettore per destinazioni e collegamenti

Albastar si conferma vettore aereo leader nei collegamenti da/per l’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Lo ...

MILANO, 28 OTT - Franco Baresi è il nuovo vicepresidente onorario ... oltre al presidente del Collegio sindacale, a conferma dell'autorevolezza della compagine dei piccoli azionisti" ha commentato ...Albastar si conferma vettore aereo leader nei collegamenti da/per l’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Lo ...