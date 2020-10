Milano, sei nuovi casi di Covid alla Scala: orchestra in quarantena (Di mercoledì 28 ottobre 2020) commenta Oltre al coro anche tutta l'orchestra della Scala è stata messa in quarantena su decisione dell'Ats di Milano. Dopo che 18 coristi e 3 orchestrali dei fiati sono risultati positivi al Covid-... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 ottobre 2020) commenta Oltre al coro anche tutta l'dellaè stata messa insu decisione dell'Ats di. Dopo che 18 coristi e 3li dei fiati sono risultati positivi al-...

MediasetTgcom24 : Milano, sei nuovi casi di Covid alla Scala: orchestra in quarantena #TeatroallaScala - Agenzia_Ansa : #Covid, #Milano riapre l'ospedale negli spazi dell'ex #Fiera. Bertolaso: 'Oggi i primi sei pazienti'. Fontana: 'Cop… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 arrivato all'ospedale in #Fiera a #Milano il primo dei 6 pazienti attesi oggi, è un uomo di 50 anni. In… - frabarraco : @matteosalvinimi ti ricordo che sei un 'papà' e le parolacce non le dovresti dire,ma quando hai mai 'LAVORATO' è da… - DipRoss : RT @SkyTG24: Covid Milano, altri sei nuovi casi: orchestra Scala in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Milano sei Milano, sei nuovi casi di Covid alla Scala: orchestra in quarantena TGCOM Intesa Sanpaolo, Tiepolo alle Gallerie d'Italia a Milano

Venezia, Milano, l'Europa", a cura di Fernando Mazzocca e Alessandro ... Le opere – commenta Giulio Manieri Elia, direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia – saranno così fruibili in attesa ...

Primario Sacco, “Malati rischiano di morire a casa”/ “Ospedali di Milano al collasso”

E nelle ultime ore fanno discutere e destano qualche timore le parole di uno dei primari dell’Ospedale “Luigi Sacco” di Milano, una delle città in ... avremmo migliaia di morti in meno e il lockdown ...

Venezia, Milano, l'Europa", a cura di Fernando Mazzocca e Alessandro ... Le opere – commenta Giulio Manieri Elia, direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia – saranno così fruibili in attesa ...E nelle ultime ore fanno discutere e destano qualche timore le parole di uno dei primari dell’Ospedale “Luigi Sacco” di Milano, una delle città in ... avremmo migliaia di morti in meno e il lockdown ...