Milano: arrestato per tentato omicidio rapinatore seriale di escort

Milano, 28 ott. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato nei giorni scorsi un rapinatore seriale di prostitute, che ad agosto avrebbe tentato di uccidere una trentenne russa dopo averla portata in albergo. Si tratta di un pregiudicato ventisettenne pakistano che vive a Roma, dove era fuggito subito dopo l'aggressione, avvenuta nel pomeriggio del 20 agosto, in zona porta Venezia. L'uomo aveva conosciuto la donna poco prima su un sito di incontri: una volta arrivati nell'appartamento, il pakistano le aveva spruzzato addosso dello spray urticante, facendola precipitare dal balcone del primo piano. Nella caduta, la donna si era rotta bacino e alcune costole. L'attività investigativa della squadra mobile di Milano, coordinata dal Sostituto Procuratore della ...

