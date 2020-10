Milan-Sparta Praga | dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo l’ultimo pseudo stop in campionato, ildi Pioli si riverserà nuovamente in Europa League: giovedì alle 18:55 attenderà loa San Siro All’indomani dello scoppiettante pareggio casalingo trae Roma, i rossoneri d Mister Pioli si riverseranno nuovamente in Europa League. L’avversario per il secondo turno del Girone H sarà … L'articolo proviene da YesLife.it.