Milan-Roma, Giacomelli: per lui stop e ripartenza dalla Serie B (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I gravi errori commessi in Milan-Roma costano caro al fischietto di Trieste Brutte notizie per Piero Giacomelli, i suoi errori e di Luigi Nasca al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I gravi errori commessi incostano caro al fischietto di Trieste Brutte notizie per Piero, i suoi errori e di Luigi Nasca al … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

pisto_gol : Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fall… - acmilan : ?? Hungry as ever, find out what new record @Ibra_official set in #MilanRoma ?? - ZZiliani : A tutti i media italiani: è inutile fare tanto can can su un #arbitro inetto che dirige Milan-Roma se lo stesso tit… - Ruggero1991 : @MarcoDiMaro Dove? Col Sassuolo? Pure il Milan con la Roma giocava in casa. Il lunedì viene dato quando la squadr… - isamiccoli52 : RT @NicolaRaiano: Milan-Roma costa caro a #Giacomelli: due turni di stop -