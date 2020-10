Milan, Pioli: «Europa League difficile. Sparta Praga? Farò qualche cambio» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Sparta Praga Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Sparta Praga. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 GIRONE difficile – «È un girone difficile con avversari di valore, lo Sparta Praga ha vinto tutte e sei le partite di campionato e ha avuto qualche difficoltà solo nella prima gara del girone in cui è rimasto anche in 10. Giocano in maniera ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dicontro loStefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dicontro lo. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 GIRONE– «È un gironecon avversari di valore, loha vinto tutte e sei le partite di campionato e ha avutodifficoltà solo nella prima gara del girone in cui è rimasto anche in 10. Giocano in maniera ...

