Milan, infortunio Rebic: le condizioni dell'attaccante croato

infortunio Rebic – Finalmente Ante Rebic può tornare ad allenarsi con la squadra. Il Milan riabbraccia l'attaccante croato, out dalla gara contro il Crotone quando si era procurato la lussazione del gomito destro dopo uno scontro di gioco. Le sue condizioni sono migliorate e come racconta La Gazzetta dello Sport è ormai praticamente recuperato dal suo infortunio ma verrà gestito con cautela. Difficilmente Pioli lo schiererà già in Europa League domani, l'idea del Milan con lo staff medico è di portare Rebic in trasferta a Udine domenica per poi valutarne il possibile inserimento. Il posto da titolare, infatti, sulla corsia sinistra ad oggi è ben occupato da Leao.

