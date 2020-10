Milan, con Elliott zero debiti e patrimonio positivo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) debiti Milan 2020 – Al 30 giugno 2020 i debiti del Milan nei confronti del sistema bancario erano prossimi allo zero (solo 6.000 euro il saldo a fine esercizio). Il dato, che emerge dal bilancio consolidato del gruppo AC Milan al 30 giugno 2020, è stato evidenziato anche dal presidente del club, Paolo Scaroni, nel … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020)2020 – Al 30 giugno 2020 idelnei confronti del sistema bancario erano prossimi allo(solo 6.000 euro il saldo a fine esercizio). Il dato, che emerge dal bilancio consolidato del gruppo ACal 30 giugno 2020, è stato evidenziato anche dal presidente del club, Paolo Scaroni, nel … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

