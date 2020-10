Milan, Baresi nuovo vicepresidente onorario (Di mercoledì 28 ottobre 2020) AC Milan è lieto di comunicare la nomina di Franco Baresi a Vice Presidente onorario del Club. Franco continuerà a mettere a disposizione del Milan la sua immensa esperienza calcistica, la sua passione e la sua visione del futuro, contribuendo a diffondere i valori distintivi del Club, rafforzandone la reputazione e mantenendo il legame emotivo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ACè lieto di comunicare la nomina di Francoa Vice Presidentedel Club. Franco continuerà a mettere a disposizione della sua immensa esperienza calcistica, la sua passione e la sua visione del futuro, contribuendo a diffondere i valori distintivi del Club, rafforzandone la reputazione e mantenendo il legame emotivo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Franco Baresi, bandiera del Milan e da tempo nei quadri dirigenziali della società, è stato nominato vice-presidente onorario. Lo comunica il club rossonero: "AC Milan è lieto di comunicare la nomina ...

Franco Baresi è il nuovo vicepresidente onorario del Milan. Lo ha annunciato il presidente del club rossonero Paolo Scaroni durante l'assemblea degli azionisti del Milan, svoltasi oggi in via telemati ...

