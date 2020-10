Michela Persico lascia l’Italia con il bambino | saluta con un post-FOTO

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Laè partita con il bimbo per andare in Francia, dopo tanti annila sua amata Torino Visualizza questosu Instagram Quasi pronti per partire piccolo mio.. Il tuo primo viaggeto e ad un solo mesetto di vita🇫🇷 #Francia 12 ore di macchina ci attendono, un giorno che sarà e … L'articolol’Italia con ilcon unproviene da YesLife.it.