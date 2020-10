Meteo Italia sul lungo termine: dal clima mite all’ondata di FREDDO (Di mercoledì 28 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Martedì avevamo introdotto novità modellistiche riguardanti il trend Meteo climatico della prima settimana di novembre. Novità che, alla luce delle ultimissime emissioni, possiamo confermare seppur con qualche riserva in più. L’Alta Pressione è il primo elemento ad essere stato confermato e sta per prendere il sopravvento in tutta Italia. La seconda metà di settimana proporrà bel tempo e temperature in netto rialzo, ma ne parleremo dettagliatamente tra non molto. La struttura anticiclonica sembra in grado di poter resistere sino al 5-6 novembre, ovvero nel momento in cui grandi manovre bariche europee potrebbero determinare un progressivo decadimento del bel tempo. In questo momento le ipotesi in campo sono ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Martedì avevamo introdotto novità modellistiche riguardanti il trendtico della prima settimana di novembre. Novità che, alla luce delle ultimissime emissioni, possiamo confermare seppur con qualche riserva in più. L’Alta Pressione è il primo elemento ad essere stato confermato e sta per prendere il sopravvento in tutta. La seconda metà di settimana proporrà bel tempo e temperature in netto rialzo, ma ne parleremo dettagliatamente tra non molto. La struttura anticiclonica sembra in grado di poter resistere sino al 5-6 novembre, ovvero nel momento in cui grandi manovre bariche europee potrebbero determinare un progressivo decadimento del bel tempo. In questo momento le ipotesi in campo sono ...

