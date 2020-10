METEO Italia a 7 Giorni. SUPER ANTICICLONE in arrivo, durerà a lungo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) METEO SINO AL 3 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Cambia di nuovo il METEO in modo anche drastico. L’ANTICICLONE è tornato protagonista sull’Europa Sud-Occidentale, affermandosi tra la Spagna e parte della Francia. Il promontorio anticiclonico preme in direzione del Mediterraneo Centrale, ove ancora persiste una relativa circolazione depressionaria che determina residua instabilità su parte dell’Italia. Quest’avanzata decisa dell’ANTICICLONE è in qualche modo innescata dalla profonda depressione nord-atlantica ad ovest del Regno Unito, che pilota intense correnti zonali sul Nord Europa. Il flusso occidentale così sostenuto favorisce la distesa dell’ANTICICLONE delle Azzorre alle nostre latitudini, come sovente ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020)SINO AL 3 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Cambia di nuovo ilin modo anche drastico. L’è tornato protagonista sull’Europa Sud-Occidentale, affermandosi tra la Spagna e parte della Francia. Il promontorio anticiclonico preme in direzione del Mediterraneo Centrale, ove ancora persiste una relativa circolazione depressionaria che determina residua instabilità su parte dell’. Quest’avanzata decisa dell’è in qualche modo innescata dalla profonda depressione nord-atlantica ad ovest del Regno Unito, che pilota intense correnti zonali sul Nord Europa. Il flusso occidentale così sostenuto favorisce la distesa dell’delle Azzorre alle nostre latitudini, come sovente ...

