Meloni contro la violenza senza se e… con un ma. Giorgia fa la furba e usa i facinorosi delle piazze per attaccare il Governo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giorgia Meloni, abbastanza giovane politica usa vecchi trucchi del mestiere che ci saremmo aspettati più da un navigato democristiano. La leader di FdI ha infatti esecrato – come da rito – le violenze che sono scoppiate nelle piazze di importanti città italiane come Napoli, Roma, Torino e ha come si suol dire messo le mani avanti dicendo che “la violenza è sempre condannabile ma…”. E proprio su quel birichino “ma” che si gioca tutto. Il “ma”, naturalmente, è seguito dall’ovvia constatazione che gli esercenti principalmente ristoratori e proprietari di palestre sono esasperati dai Dpcm assassini che colpiscono le loro attività. E chi non lo sarebbe? Però non abbiamo sentito ancora tanto pathos per gli artisti e la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020), abbastanza giovane politica usa vecchi trucchi del mestiere che ci saremmo aspettati più da un navigato democristiano. La leader di FdI ha infatti esecrato – come da rito – le violenze che sono scoppiate nelledi importanti città italiane come Napoli, Roma, Torino e ha come si suol dire messo le mani avanti dicendo che “laè sempre condannabile ma…”. E proprio su quel birichino “ma” che si gioca tutto. Il “ma”, naturalmente, è seguito dall’ovvia constatazione che gli esercenti principalmente ristoratori e proprietari di palestre sono esasperati dai Dpcm assassini che colpiscono le loro attività. E chi non lo sarebbe? Però non abbiamo sentito ancora tanto pathos per gli artisti e la ...

lauraboldrini : L'impegno contro #omotransfobia e #misoginia non intacca quello per la crisi economico-sanitaria. Il Governo ha… - LegaSalvini : SALVINI E MELONI CONTRO DPCM: “RISTORATORI HANNO INVESTITO TANTO IN SICUREZZA. MA GOVERNO LI CHIUDE” I RISTORATORI,… - MPenikas : LN Meloni contro la violenza senza se e… con un ma. Giorgia fa la furba e usa i facinorosi delle piazze per attacca… - Acmor3 : RT @a_meluzzi: Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte: 'Il voto in Parlamento sui Dpcm non lo riguarda? È come Re Sole' – Libero Quotidiano h… - a_meluzzi : Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte: 'Il voto in Parlamento sui Dpcm non lo riguarda? È come Re Sole' – Libero Quo… -