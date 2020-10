Melissa Satta e Kevin Prince Boateng | la showgirl e il calciatore sono riusciti a superare l’ennesima crisi? La risposta arriva dal settimanale ‘Chi’

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Titoli di coda per. Dopo infiniti tira e molla l’ex velina di Striscia la Notizia e l’attuale attaccante del Monza sembrano non essera salvare il loro matrimonio. Tra le Chicche di Gossip delChi, infatti, si legge: “Come Chi aveva anticipato quest’estate latranon è rientrata nonostante lui abbia provato ogni mossa per riconquistarla. La storia è giunta al capolinea eha scelto di trascorrere qualche giorno insieme con l’amica Arianna Alessi, moglie di Renzo Rosso. Per rimarcare l’avvenuta ...