Melissa Satta e Kevin Boateng si dicono addio, storia al capolinea: «Ha provato ogni mossa per riconquistarla» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Melissa Satta e Kevin Boateng si dicono addio. Le voci di una crisi nel ritrovato amore fra Melissa Satta e Kevin Boateng, genitori del piccolo Maddox, erano già circolate quest’estate, ma ora la relazione sembra definitivamente conclusa. Melissa Satta e Kevin Boateng erano ritornati insieme dopo un lungo momenti di crisi. Inizialmente tutto sembrava andare bene, tanto che per Melissa si parlava di una nuova gravidanza, ma già da quest’estate si vociferava di tensioni, tanto che anche sui social erano scomparse le foto di coppia. A confermare le indiscrezioni il settimanale “Chi” nelle ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 28 ottobre 2020)si. Le voci di una crisi nel ritrovato amore fra, genitori del piccolo Maddox, erano già circolate quest’estate, ma ora la relazione sembra definitivamente conclusa.erano ritornati insieme dopo un lungo momenti di crisi. Inizialmente tutto sembrava andare bene, tanto che persi parlava di una nuova gravidanza, ma già da quest’estate si vociferava di tensioni, tanto che anche sui social erano scomparse le foto di coppia. A confermare le indiscrezioni il settimanale “Chi” nelle ...

