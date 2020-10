Medici positivi asintomatici richiamati in corsia in Belgio per fronteggiare il Covid: “Necessario per evitare il collasso” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Belgio, Medici positivi al Covid chiamati a tornare in corsia Medici positivi al Coronavirus sono stati richiamati in corsia a lavorare per fronteggiare l’ondata di Covid-19. È quanto accade in Belgio, in 10 ospedali di Liegi. La notizia è stata riportata dalla Bbc citando Philippe Devos, medico di terapia intensiva al Chc Liegi e presidente dell’Associazione belga dei sindacati Medici. “Non c’era altra scelta”, ha detto il dott. Devos. I Medici sono tornati in servizio in ospedale, anche se ancora positivi e asintomatici, per aiutare i colleghi a fronteggiare ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020)alchiamati a tornare inal Coronavirus sono statiina lavorare perl’ondata di-19. È quanto accade in, in 10 ospedali di Liegi. La notizia è stata riportata dalla Bbc citando Philippe Devos, medico di terapia intensiva al Chc Liegi e presidente dell’Associazione belga dei sindacati. “Non c’era altra scelta”, ha detto il dott. Devos. Isono tornati in servizio in ospedale, anche se ancora, per aiutare i colleghi a...

