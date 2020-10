Medici e infermieri lanciano l’allarme: “Ospedali piemontesi già al collasso. Usare Lingotto per ospitare i malati” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I numeri dei contagi e dei ricoveri per seconda ondata di Covid-19 stanno crescendo esponenzialmente e i sindacati di Medici e infermieri lanciano l’allarme: “L’andamento esponenziale della curva epidemica è preoccupante. La crescita del numero di ricoveri ospedalieri è tale che tra pochi giorni supereremo quelli del picco di Aprile. Che gli ospedali siano prossimi al collasso è testimoniato dalla drammatica situazione dei Pronto Soccorso, che hanno crescente difficoltà a ricoverare nei reparti di degenza. La tendenza a saturare rapidamente le risorse umane ed i posti letto, la riduzione dell’assistenza per i pazienti Covid negativi, per dirottamento di risorse ed energie su Covid positivi, impongono scelta rapide e decise”. A sostenerlo Anaao Piemonte e ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I numeri dei contagi e dei ricoveri per seconda ondata di Covid-19 stanno crescendo esponenzialmente e i sindacati dil’allarme: “L’andamento esponenziale della curva epidemica è preoccupante. La crescita del numero di ricoveri ospedalieri è tale che tra pochi giorni supereremo quelli del picco di Aprile. Che gli ospedali siano prossimi alè testimoniato dalla drammatica situazione dei Pronto Soccorso, che hanno crescente difficoltà a ricoverare nei reparti di degenza. La tendenza a saturare rapidamente le risorse umane ed i posti letto, la riduzione dell’assistenza per i pazienti Covid negativi, per dirottamento di risorse ed energie su Covid positivi, impongono scelta rapide e decise”. A sostenerlo Anaao Piemonte e ...

