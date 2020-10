Max Pezzali pubblica il nuovo album e non esclude la reunion degli 883: “Ho sentito Repetto, stiamo lavorando a dei brani” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La prima notizia è che il 30 ottobre uscirà il nuovo album di inediti di Max Pezzali. Qualcosa di nuovo è il titolo. Un disco inizialmente previsto per aprile, poi posticipato a causa del lockdown: “Volevo uscire con un nuovo album per avere del mio presente da portare a San Sito a luglio. Tutto è andato leggermente a quel paese, così è cambiata anche la concezione dell’album. Quello che prima mi sembrava normale, dopo non mi sembrava più meritevole di racconto. Ritardare ancora sarebbe significato far diventare questo progetto ancora più obsoleto rispetto al contesto in cui è stato creato“, ha raccontato a dei giornalisti. Sono 12 le tracce dell’album, comprese delle ... Leggi su soundsblog (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La prima notizia è che il 30 ottobre uscirà ildi inediti di Max. Qualcosa diè il titolo. Un disco inizialmente previsto per aprile, poi posticipato a causa del lockdown: “Volevo uscire con unper avere del mio presente da portare a San Sito a luglio. Tutto è andato leggermente a quel paese, così è cambiata anche la concezione dell’. Quello che prima mi sembrava normale, dopo non mi sembrava più meritevole di racconto. Ritardare ancora sarebbe significato far diventare questo progetto ancora più obsoleto rispetto al contesto in cui è stato creato“, ha raccontato a dei giornalisti. Sono 12 le tracce dell’, comprese delle ...

