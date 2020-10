Maurizio Costanzo Show | scoppia la polemica per la platea piena – la replica del conduttore

Leggi su biccy

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilè tornato con la sua 39esima edizione, la prima – come annunciata dal– registrata ai tempi del Covid. A differenziare ildel 2020 a quello del 2019, però, sono soltanto delle barriere in plexiglass usate come divisorio fra gli ospiti e fra il pubblico. Per il resto è rimasto all’apparenza tutto uguale: i vip sul palco non sono distanziati, laè al gran completo e le mascherine indossate sono pochissime. Un teatro pieno di gente il 27 ottobre 2020 è apparso però un po’ bizzarro dato che nell’attuale DPCM in corso (ed entrato in vigore solo pochi giorni fa) i teatri hanno l’obbligo di restare chiusi al pubblico ...