Matteo Bassetti | “Cristiano Ronaldo ha rappresentato il pensiero di molti italiani”

"Credo che Ronaldo abbia rappresentato il sentimento di molti italiani. Non condivido l'espressione usata, che è volgare, ma ha detto una cosa che molti pensano. Il tampone ha un grande significato nel tracciamento però oggi stiamo per avere un Paese che rischia di finire ingessato dalla strategia dei tamponi". Lo ha detto Matteo Bassetti all'Adnkronos, commentando le parole di Cristiano Ronaldo che in mattinata ha definito come una "stronz…" i tamponi, scatenando diverse critiche. Non però da parte del direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "La gente considera il positivo al tampone un appestato uscito dal reattore di Chernobyl, dobbiamo finirla.

