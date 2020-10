Matrimonio finito per Adriana Volpe e Roberto Parli, sembra non ci sia speranza (Foto) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questa volta sembra sia finita davvero tra Adriana Volpe e Roberto Parli (Foto). Secondo la rivista Chi il Matrimonio tra la conduttrice e il papà di sua figlia sarebbe arrivato al capolinea, la Volpe e suo marito si sarebbero lasciati per sempre. Dopo 12 anni dal sì tutto sarebbe finito e a diffondere la notizia è la rivista Chi, certa che Adriana Volpe sia tornata single. Intanto, non c’è stata ancora nessuna conferma da parte dei diretti interessati ma questa volta nemmeno una smentita. Nei mesi scorsi la crisi era evidente e anche la coppia dopo i primi momenti aveva dovuto ammettere le difficoltà. sembrava poi tutto risolto tanto che a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questa voltasia finita davvero tra). Secondo la rivista Chi iltra la conduttrice e il papà di sua figlia sarebbe arrivato al capolinea, lae suo marito si sarebbero lasciati per sempre. Dopo 12 anni dal sì tutto sarebbee a diffondere la notizia è la rivista Chi, certa chesia tornata single. Intanto, non c’è stata ancora nessuna conferma da parte dei diretti interessati ma questa volta nemmeno una smentita. Nei mesi scorsi la crisi era evidente e anche la coppia dopo i primi momenti aveva dovuto ammettere le difficoltà.va poi tutto risolto tanto che a ...

ilgiornale : Secondo 'Chi' il matrimonio fra Adriana Volpe e Roberto Parli sarebbe finito. Le voci che giravano da tempo avrebbe… - Gresy73 : RT @blogtivvu: Ex #GFVip di nuovo single: finito il matrimonio dopo una profonda crisi - blogtivvu : Ex #GFVip di nuovo single: finito il matrimonio dopo una profonda crisi - Il_Levriero : -Quando le parti diventano dure..i duri partono!- -La signora è piacevole come la sensazione ch… - sono_paola : @clarissa_gmai ?? in effetti a casa nostra il lockdown non è mai finito. Stasera abbiamo il colesterolo che fa la ol… -