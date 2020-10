«Matrimonio a prima vista Italia 5»: Nicole, i chili sono (solo) affar tuo e di nessun altro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non siamo così schiavi del politicamente corretto da ammettere che ciascuno di noi non abbia i propri gusti in fatto di estetica, ma è necessario stabilire i limiti da non valicare per cercare di non urtare la sensibilità dell’altro ed essere onesti con noi stessi. Nella quinta puntata di Matrimonio a prima vista Italia, quella dedicata alla convivenza delle tre coppie protagoniste, Andrea quel limite lo supera, e a rimetterci è la neo-sposa Nicole che, giustamente, di fronte alle parole del ragazzo che le spiega di non essere attratto da lei, appare confusa e disorientata. Il controsenso, infatti, è questo: nonostante Andrea abbia più volte detto in confessionale di non apprezzare la robustezza di Nicole, è stato anche il primo a baciare la sposa e a sbilanciarsi a neanche ventiquattr’ore dalla cerimonia di nozze. https://twitter.com/realtimetvit/status/1321190683852455936 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non siamo così schiavi del politicamente corretto da ammettere che ciascuno di noi non abbia i propri gusti in fatto di estetica, ma è necessario stabilire i limiti da non valicare per cercare di non urtare la sensibilità dell’altro ed essere onesti con noi stessi. Nella quinta puntata di Matrimonio a prima vista Italia, quella dedicata alla convivenza delle tre coppie protagoniste, Andrea quel limite lo supera, e a rimetterci è la neo-sposa Nicole che, giustamente, di fronte alle parole del ragazzo che le spiega di non essere attratto da lei, appare confusa e disorientata. Il controsenso, infatti, è questo: nonostante Andrea abbia più volte detto in confessionale di non apprezzare la robustezza di Nicole, è stato anche il primo a baciare la sposa e a sbilanciarsi a neanche ventiquattr’ore dalla cerimonia di nozze. https://twitter.com/realtimetvit/status/1321190683852455936

